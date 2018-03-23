У Савченко завжди були "високі покровителі" серед владної верхівки - колишній заступник голови СБУ (відео)

Сестра нардепа Віра Савченко заперечує подібні заяви.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун стверджує, що у народного депутата Надії Савченко є і завжди були потужні покровителі у верхівці української влади, які вирішували всі її проблеми.

“Починаючи з військового училища, в неї були проблеми, а потім хтось дзвонив з Адміністрації президента, і ці проблеми зникали”, - заявив Ягун в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Колишній високопосадовець СБУ уточнив, що ці “покровителі” начебто були у Савченко ще за часів президентства Леоніда Кучми. Також, за словами Ягуна, є відео, які показують, що вона брала участь в організаціях, дуже близьких до Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) (свого часу цю партію очолював Віктор Медведчук).

“Її постійно хтось кудись вів. Вона і під час Майдану незрозуміло яким чином опинялася не на тій стороні, і намагалася “миру - мир” там шукати. Така сама ситуація була і в “Айдарі”. Я вже не кажу про її військову службу в Іраку. Там так само були проблеми”, - заявив Віктор Ягун.

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Сестра Надії Савченко Віра в ефірі “Право на владу” заперечила, що у нардепа були будь-які покровителі.

“Єдиний, до кого вона зверталася в адміністрації, був міністр оборони Анатолій Гриценко, з проханням дозволити їй, як жінці, літати. І він дозволив”, - розповіла вона.