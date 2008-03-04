У НУ-НС готові почати консультації щодо розпуску ВР

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що його політична сила готова до початку консультацій у Президента щодо розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з цього приводу.

При цьому В.КИРИЛЕНКО наголосив, що НУ-НС не є прихильником позачергових парламентських виборів. «Але ми готові до консультацій щодо можливості позачергових виборів, оскільки до 13 березня залишилось 9 днів», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що саме 13 березня парламент втратить можливість збиратися на свої пленарні засідання. При цьому, за його словами, усі складні питання «можна і потрібно вирішувати у стінах ВР».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може розпочати консультації щодо розпуску парламенту, якщо Верховна Рада України найближчими днями не відновить свою роботу.

“Зважаючи на зростання загроз національній безпеці, кризи політичних сил в парламенті, неготовність парламентсько-урядової коаліції запропонувати дієвий і вмотивований план стабілізації роботи парламенту і уряду, Президент України зберігає за собою право, відповідно до Конституції та регламенту Верховної Ради України, ухвалити рішення про проведення консультацій з політичними силами щодо перспективи продовження повноважень Верховної Ради України цього скликання”, - наголосила секретар РНБО.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, таке рішення може бути прийняте Президентом, якщо найближчими днями робота парламенту не буде розблокована і він не почне виконувати свої конституційні зобов’язання.