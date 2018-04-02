У Києві відкликали позовну заяву про заборону "Партії регіонів"

Позивач просив суд зобов’язати Мін’юст заборонити діяльність на території України "Партії регіонів" та скасувати державну реєстрацію політсили.

Окружний адміністративний суд Києва зняв із розгляду справу щодо заборони Партії регіонів через те, що позов було відкликано. Про це повідомляється на сайті суду.

Як передає Радіо Свобода, після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив рішення залишити без розгляду адміністративний позов громадської організації «Загальноукраїнське бюро розслідування» до Міністерства юстиції України.

Читайте такожДобкін погодився розповісти суду подробиці втечі Януковича (документ)

Позивач просив суд зобов’язати Мін’юст заборонити діяльність на території України Партії регіонів та скасувати державну реєстрацію політсили. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності на території України Партії регіонів у вересні цього року.

Партія створена в 1997 році. Після подій Євромайдану 2014 року партія практично припинила політичну діяльність і не брала участі у позачергових парламентських виборах. Водночас, «на уламках» Партії регіонів виник «Опозиційний блок», до якого ввійшли багато членів цієї партії. «Опозиційний блок» брав участь у виборах, має фракцію у Верховній Раді – 43 депутати.

Колишній голова фракції Партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов перебуває під арештом. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.