Суд залишив екс-регіонала Єфремова під вартою ще на два місяці

Старобільський районний суд Луганської області 12 січня за клопотанням обвинувачення продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченому в державній зраді екс-голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову.

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Як передає Радіо Свобода, Генеральна прокуратура України 4 січня 2017 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2017 року стало відомо, що Єфремова конвоювали до Старобільська із Києва, де він перебував під арештом із липня 2016 року.