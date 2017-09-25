Замах на Кернеса та вбивство його близького друга не пов’язані між собою – поліція

Замах на вбивство мера Харкова Геннадія Кернеса та вбивство його близького друга Юрія Димента не пов’язані між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 25 вересня, під час прес-конференції сказав начальник слідчого управління ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко.

«У нас є підстави вважати, що ці дві справи взагалі не пов’язані. Є для цього підстави. Це не просто тому, що ми так хочемо або не хочемо. Є на що посилатися», - сказав Тимошко.

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Він наголосив, що слідство перевіряє всі можливі версії нападу на Кернеса, у тому числі його заяви про те, що до цього причетний міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2014 року невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. На сьогодні він пересувається на інвалідному візку.

26 лютого 2016 року в Харкові застрелили друга і соратника Кернеса Юрія Димента.