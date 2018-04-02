Біометричний контроль: прикордонники розповіли, скільки іноземців перевірили з початку року

У ДПСУ зазначили, що більшість росіян їдуть в Україну через комерційні справи або до родичів.

З початку року біометричний контроль на кордоні України пройшли 136 тис. іноземців, у тому числі 96 тис. росіян.

Про це в інтерв'ю 112.ua повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

"На сьогодні (станом на 23 березня 2018 року) біометрією скористалися 136 тис. осіб, з них 96 тис. – росіяни. З Росії до нас люди їдуть в основному з комерційних справ і до родичів. У російській пресі багато було сказано про те, що ми хочемо обмежити права і свободи громадян РФ", - повідомив він.

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"До законослухняних громадян у нас немає ніяких питань, просто проводиться фіксація їх даних. Насамперед це ідентифікація і верифікація осіб, які перетинають кордон, що в свою чергу зменшує ризики і підвищує нашу прикордонну безпеку", – зазначив Цигикал.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року почала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 70 країн. На кордоні з Росією Україна в тестовому режимі запустила біоконтроль ще 27 грудня.