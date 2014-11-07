Остаточну дату презентації коаліційної угоди перенесли на 1 грудня
18:28, 07 листопада 2014Політика
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Віце-прем'єр-міністр, представник партії "Блок Петра Порошенка", Володимир Гройсман прогнозує, що сторони підготують коаліційну угоду до 1 грудня.
У БПП обіцяють 1 грудня вийти з планом реформ / УНІАН
Про це повідомляє ТВі.
"У нас є орієнтовно термін до 1 грудня, ми повинні вийти з чіткою коаліційною угодою і планом реформ", – зазначив Гройсман.
"Фактично потрібно визначити три позиції: що ми робимо, в які терміни це робимо, хто робить. Поки відомо тільки хто робить", – додав він.
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Віце-прем'єр зауважив, що попередні уряди були неефективними. За його словами, сьогодні суспільство хоче почути чітку відповідь, що буде робити влада і які реформи проводити.
"Ми вийшли з ініціативою формування коаліційної угоди, основним розділом якої є план реформ", – сказав Гройсман.
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