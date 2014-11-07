Остаточну дату презентації коаліційної угоди перенесли на 1 грудня

Про це повідомляє ТВі.

"У нас є орієнтовно термін до 1 грудня, ми повинні вийти з чіткою коаліційною угодою і планом реформ", – зазначив Гройсман.

"Фактично потрібно визначити три позиції: що ми робимо, в які терміни це робимо, хто робить. Поки відомо тільки хто робить", – додав він.

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Віце-прем'єр зауважив, що попередні уряди були неефективними. За його словами, сьогодні суспільство хоче почути чітку відповідь, що буде робити влада і які реформи проводити.

"Ми вийшли з ініціативою формування коаліційної угоди, основним розділом якої є план реформ", – сказав Гройсман.