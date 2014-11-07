У Порошенка хочуть, щоб до коаліції разом із фракціями увійшли депутатські групи
Представник "Блоку Порошенка" Віталій Ковальчук заявив, що наразі учасники переговорів по створенню парламентської коаліції ведуть дискусію про те, що членами коаліції можуть стати і депутатські групи.
Про це повідомляє INSIDER.
"Ми вважаємо, членами майбутньої коаліції повинні бути депутатські фракції. І на сьогодні вже проводимо дискусію, що членами коаліції можуть бути депутатські групи", – заявив Ковальчук в ефірі 5-го каналу.
За його словами, остаточний варіант тексту коаліційної угоди може з’явитися наприкінці наступного тижня.
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Ковальчук зазначив, що спочатку буде узгоджений текст такої угоди, а потім, після того, як депутати почнуть здійснювати свої повноваження, може бути створена коаліція.
Раніше повідомлялось, що вчора учасники консультацій з формування коаліції обговорили три блоки проекту коаліційної угоди. Найближчим часом може відбуватися легітимація, затвердження певних блоків.