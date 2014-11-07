У Порошенка хочуть, щоб до коаліції разом із фракціями увійшли депутатські групи

Про це повідомляє INSIDER.

"Ми вважаємо, членами майбутньої коаліції повинні бути депутатські фракції. І на сьогодні вже проводимо дискусію, що членами коаліції можуть бути депутатські групи", – заявив Ковальчук в ефірі 5-го каналу.

За його словами, остаточний варіант тексту коаліційної угоди може з’явитися наприкінці наступного тижня.

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Ковальчук зазначив, що спочатку буде узгоджений текст такої угоди, а потім, після того, як депутати почнуть здійснювати свої повноваження, може бути створена коаліція.

Раніше повідомлялось, що вчора учасники консультацій з формування коаліції обговорили три блоки проекту коаліційної угоди. Найближчим часом може відбуватися легітимація, затвердження певних блоків.