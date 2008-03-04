Кіровоград замерзає: Тимошенко побачила сліди Фірташа і Бойка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням порушити кримінальну справу проти осіб, причетних до припинення постачання газу на потреби медичних установ та закладів освіти Кіровоградської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

У прес-службі додали, що керівник уряду обурена діями «Кіровоградоблгазу» щодо припинення постачання газу котельним, які надають тепло у школи, дитячі садки, лікарні та пологові будинки області.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає такі дії “шантажем і тиском на український уряд, який намагається зруйнувати усі брудні та кримінальні схеми у сфері постачання газу”.

За інформацією прес-службі Кабміну, більша частина облгазів, у тому числі і «Кіровоградоблгаз», контролюються структурами Дмитра ФІРТАША та Юрія БОЙКА, які мають безпосереднє відношення до “РосУкрЕнерго”.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Ігоря ЯЩЕНКА, сьогодні, 4 березня, третина жителів Кіровограда залишиться без тепла на невизначений термін через відключення ДП «Теплоенергоцентраль» ТОВ «ВЕТ» від системи газопостачання.

За його словами, причиною відключення стала вказівка ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» у зв’язку із низьким рівнем розрахунків теплопостачального підприємства та обмеженим лімітом природного газу.

«Відключення повинно було відбутися ще на початку лютого. Відтягувати далі немає можливості. На жаль, нашого впливу недостатньо для врегулювання ситуації», підкреслив І.ЯЩЕНКО.

Він додав, що загальний борг теплопостачальних підприємств області з 2000 року перед ВАТ «Кіровоградгаз» становить 60 млн. грн., причому половина даної заборгованості накопичилась за минулий рік.

Коментуючи ситуацію, в.о. директора ДП «Теплоенергоцентраль» ТОВ «ВЕТ» Ростислав КЛОКОВ наголосив, що низький рівень оплати за природний газ пов’язаний з економічно необґрунтованим тарифом для споживачів.

«Серед населення давно склалась соціальна та техногенна напруга. В місті діють два тарифи на тепло, які значно відрізняються один від одного - 5,28 грн. за квадратний метр і 3,95 грн. (для ДП «Теплоенергоцентраль» - УНІАН). Лише за два місяці поточного року підприємство зазнало збитків на 2 млн. грн. Водночас виконавчий комітет міста не виконує жодних заходів щодо відшкодування нам різниці в тарифах у вигляді дотації. Така різниця виникла ще у 2004 році у зв’язку з невідповідністю діючого тарифу і складає на сьогодні майже 10 млн. грн.», - повідомив Р.КЛОКОВ.

За його словами, відключення теплопостачання населення Кіровограда відчує на собі вже сьогодні увечері. Крім житлових будинків, без опалення залишаться пологові будинки, лікарні, дитячі садки та школи.

Р.КЛОКОВ нагадав, що загальний борг населення за послуги теплопостачання перед підприємством становить 8,6 млн. грн. Лише з початку 2008 року ДП «Теплоенергоцентраль» ТОВ «ВЕТ» заборгувало ВАТ «Кіровоградгаз» близько 4 млн. грн.

«Наприкінці тижня в нашому регіоні прогнозуються морози. Але шляхів погашення боргу за спожитий природний газ ми поки що не бачимо», - підсумував керівник підприємства.