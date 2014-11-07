Прокурор Києва заявляє, що "Айдар" може вчинити військовий переворот

19:32, 07 листопада 2014
Політика
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Прокурор Києва Сергій Юлдашев вбачає небезпеку у тому, що члени добровольчих батальйонів "ідуть у міста зі зброєю".

У прокуратурі Києва звинувачують Айдар у непередбачуваності

Про це написала у Facebook прес-секретар прокуратури міста Олена Яхно.

Читайте такожКомандири батальйонів розповіли, чим планують займатися у Верховній Раді (відео)"Одна річ, коли вони на Сході боронять нашу державу. Інша – коли вони йдуть у міста зі зброєю. Зокрема, у столицю. Навіть більше, я вважаю, це внутрішньою загрозою. Погодьтесь, вони ж не прогнозовані. Можуть навіть військовий переворот вчинити…", - цитує вона Юлдашева.

Post by Алёна Яхно.

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