"Мені для щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею": Холодницький з Ляшком поскандалили в Раді

13:11, 04 квітня 2018
Політика
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Олег Ляшко / фото УНІАН

Ляшко почав звинувачувати Холодницького у зловживанні службовим становищем та інші порушення.

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"Консультуєте друзів-бізнесменів у своєму кабінеті... Ви отримали звання генерала, звання заслуженого юриста, ви віце-президент Федерації футболу України. Що вам ще потрібно для повного щастя?" - вигукнув наприкінці своєї промови Ляшко. Холодницький у відповідь на це запитав "А питання буде?", чим викликав сміх у залі ВР.

Ляшко повторив: "Що вам не вистачає для повного щастя?". "Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович", - відповів Холодницький, знову викликавши сміх і оплески у залі.

Нагадаємо, в минулому році Ляшко задекларував виграшів у лотерею на понад півмільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими в ході кримінального провадження, яка розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

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Теги: #Ляшко#Холодницький