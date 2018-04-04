НАБУ не вистачає ресурсів для розслідування корупції в оборонному секторі - Ситник

Ситник назвав брехнею тезу про відсутність корупції у цій сфері.

У Національному антикорупційному бюро України не вистачає ресурсів для розслідування корупційних правопорушень в оборонному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді України заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"На жаль, ресурсів НАБУ не вистачає для того, щоб максимальну увагу приділити оборонному сектору", - заявив він.

"Якщо хтось зараз в цій залі скаже, що там немає корупції, це буде брехня. І ми цим займаємося", - додав Ситник.

Також директор НАБУ підкреслив, що кожне кримінальне провадження щодо корупційних злочинів в оборонному секторі супроводжується коментарями, що НАБУ розвалює державу.

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"Кожна справа щодо оборонного сектору супроводжується коментарями, що ми розвалюємо державу, що ми розвалюємо оборонний сектор. Насправді це маніпуляція, мета якої - приховати ті корупційні схеми, які там існують", - зазначив він.

При цьому, Ситник уточнив, що НАБУ продовжуватиме розслідувати такі кримінальні провадження.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в НАБУ створили спеціальний підрозділ, детективи якого займаються розслідуваннями фактів корупції у Міністерстві оборони.