Ситник VS Холодницький: мовчазна «дуель» керівників САП і НАБУ в Раді (фоторепортаж)

На засідання Ситник і Холодницький прийшли разом, втім їхні вирази облич та жести говорять більше, ніж тисячі слів, сказаних за півтори години парламентських слухань.

Верховна Рада України 4 квітня 2018 року заслуховувала заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, між якими останнім часом загострився конфлікт.

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На засідання Ситник і Холодницький прийшли разом, втім їхні вирази облич та жести говорять більше, ніж тисячі слів, сказаних за півтори години парламентських слухань.

Першим слово взяв керівник САП, який заявив, що значною проблемою у нових структурах прокуратури є виток інформації щодо певних слідчих і розшукових дій, та нагадав про появу журналістів під час затримань у резонансних справах.

Зокрема, Холодницький заявив, що неодноразово звертався і до Ситника, і до громадського контролю з приводу дивного збігу, коли при затриманні «у розслідуванні резонансних справ журналісти дивним чином з’являються у Феофанії, коли при затриманні одного з колишніх народних депутатів випадково з’являються деякі інші особи і роблять стрім, який не повинен бути. Мене це питання бентежило і бентежить досі».

При цьому керівник САП поскаржився, що його намагаються дискредитувати вже два роки, вказуючи на те, що "якийсь не такий".

Водночас Холодницький під час виступу заявив, що бачить своїм наступником на посаді керівника САП народного депутата України Сергія Лещенка, відповідаючи на запитання останнього.

При цьому він вибачився за нецензурну лайку і виступив «за» заслуховування усіх фрагментів записів з його кабінету, розсекречених Національним антикорупційним бюро перед самим початком засідання Ради.

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Не обійшлося і без скандалу під час виступу Холодницького. Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко почав звинувачувати Холодницького у зловживанні службовим становищем та інші порушення. На що очільник САП парирував: "А питання буде?", чим викликав сміх у залі ВР. Ляшко ж повторив: "Що вам не вистачає для повного щастя?". "Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович", - відповів Холодницький, знову викликавши сміх і оплески у залі, натякаючи на майно та лотерейні успіхи головного «радикала».

Далі ж виступ розпочав Ситник. Директор НАБУ в перу чергу заявив, що ніякого конфлікту між його відомством та САП немає, відзначивши, що "створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури врятувало Національне антикорупційне бюро від нагляду Генеральної прокуратури України".

При цьому він запевнив, що наразі відбувається нормальна штатна робота детективів і прокурорів, однак зауважив, що вони не можуть "замовчувати факти про певні протиправні дії будь-кого".

Також Ситник поскаржився, що НАБУ не вистачає ресурсів для розслідування корупції в оборонному секторі, додавши, що кожне кримінальне провадження щодо корупційних злочинів в «оборонці» супроводжується коментарями, нібито НАБУ розвалює державу.

Водночас вже після виступів Ситника та Холодницького спікер Ради Андрій Парубій заявив, що за участю очільників САП та НАБУ в парламенті відбулась «емоційна розмова», зазначивши, що «надзвичайно важливим є діалог між ВРУ та керівниками створених антикорупційних органів».

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2018 року стало відомо, що в офісі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького знайшли апаратуру для прослуховування розмов - "жучки" були закріплені на стінці аквариуму в його кабінеті.

Пізніше ряд ЗМІ написали про те, що Національне антикорупційне бюро України та Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

30 березня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.