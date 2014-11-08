Україна очікує швидкого покарання винних у катастрофі «Боїнга» на Донеччині - Яценюк

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це прем’єр-міністр Арсеній Яценюк сказав новопризначеному міністру закордонних справ Нідерландів Альберту Кундерсу, який прибув до України для ознайомлення зі станом справ щодо розслідування катастрофи.

Кундерс поінформував про перебіг розслідування, яке ведеться міжнародною групою на чолі з Нідерландами. Експертам вдалося ідентифікувати вже 289 загиблих з 298. Сьогодні з Харкова до Нідерландів у присутності Кундерса і голови Харківської ОДА Ігоря Балути було відправлені 5 трун з останками жертв катастрофи, які нещодавно вдалося знайти на місці падіння літака. Наступним важливим етапом стане дослідження уламків корпусу літака, збір речових доказів і передача справи до суду.

Яценюк наголосив, що уряд розглядає знищення цивільного літака ракетою, запуск якої відбувся з контрольованої російськими терористами території, як злочин проти людяності.

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Прем’єр наголосив на важливості спільної та скоординованої роботи представників усіх країн, громадяни яких загинули у катастрофі, для максимально швидкого здійснення правосуддя над злочинцями, а також тими, хто постачав їм зброю, надавав фінансову і політичну підтримку.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.