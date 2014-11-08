Міністр фінансів Німеччини: війна дорожча за економічний порятунок України

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле вважає відкриття кордону між Західним та Східним Берліном 9 листопада 1989 року "дивом", адже це відбулося "без жодної краплі крові та жодного пострілу", передає DW.DE з посиланням на інформагенцію KNA.

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"Якщо в політиці існують дива, то це було одне з них", - констатував Вольфганг Шойбле, виступаючи під час заходу Конференції католицьких єпископів Німеччини з нагоди 25-тої річниці падіння Берлінського муру.

Уроки протестних рухів за свободу в Угорщині, Польщі та колишній НДР показують, наскільки необхідним може бути терпіння, вважає німецький міністр. На його думку, нині це стосується й України. Якщо українські демократи не розчаруються, то їхній шлях за допомогою інших європейців теж матиме успіх, сказав політик. Він закликав не "скиглити про те, скільки це коштуватиме економічно". "Війна дорожча", - зауважив німецький міністр фінансів.