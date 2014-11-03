У Макіївці бойовики захопили взуттєву фабрику і вивозять обладнання
21:37, 03 листопада 2014Суспільство
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У Макіївці Донецької області бойовики захопили виробничі та адміністративні приміщення взуттєвої фабрики і вивозять обладнання.
REUTERS
Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області. Так, згідно з оперативною інформацією, за минулу добу в міліцію надійшло повідомлення про те, що в Макіївці терористи захопили виробничі та адміністративні приміщення ВАТ «Макіївська взуттєва фабрика «Аспект», працівникам фабрики заборонили виходити на роботу, обладнання вивозиться з фабрики.
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В даний час правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 341 Кримінального кодексу ("захоплення державних або громадських будівель чи споруд").
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