У Макіївці бойовики захопили взуттєву фабрику і вивозять обладнання

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області. Так, згідно з оперативною інформацією, за минулу добу в міліцію надійшло повідомлення про те, що в Макіївці терористи захопили виробничі та адміністративні приміщення ВАТ «Макіївська взуттєва фабрика «Аспект», працівникам фабрики заборонили виходити на роботу, обладнання вивозиться з фабрики.

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В даний час правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 341 Кримінального кодексу ("захоплення державних або громадських будівель чи споруд").