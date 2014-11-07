Донецьк здригається від вибухів - міськрада

Про це повідомляє сайт міськради.

«Станом на 18.30 в місті напружена ситуація. За повідомленнями жителів, у всіх районах міста чути канонаду з важкої зброї», - йдеться в повідомленні.

Крім того, о 18.05 відбулося аварійне відключення 33 трансформаторних підстанцій у Київському районі. Аварійні бригади виїхали на місце для з'ясування причини і відновлення електропостачання.

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Раніше повідомлялось, що у Донецькій області через бойові дії 38 населених пунктів залишаються без електропостачання. Проводяться ремонти й заміна дротів, встановлення опор, заміна електроустаткування на Донецькій, Макіївській, Харцизькій, Тельманівській, Єнакіївській, Горлівській, Слов'янській, Ясинуватській ділянках високовольтних ліній електропередач.