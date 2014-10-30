У Макіївці очевидці зняли на відео колону свіжопофарбованих "Градів"

Всі "Гради" відрізняються новою фарбою та чистим чохлами, повідомляє ТСН.

У складі колони рухаються 8 "Уралів", які судячи з всього, перевозять снаряди, а також 11 "Градів". Супроводжують колону декілька вантажівок та легкових автомобілів з бойовиками.

Читайте такожПід Маріуполь прибула військова техніка РФ та розвідники із Північної ОсетіїПри цьому на всіх машинах відсутні будь-які сліди експлуатації, на них свіжа ціла фарба, а чохли на ракетних направляючих чисті. Це може бути свідченням отриманням бойовиками допомоги з РФ, про що попереджав Дмитро Тимчук. Нагадаємо, координатор Інформаційного спротиву писав про прибуття у Донецьк російських мотострілкових та повітрянодесантних підрозділів разом з технікою.