Адвокат розповів, де живуть екс-високопосадовці режиму Януковича

За словами захисника Віктора Януковича, основна частина свідків у справі щодо держзради, за винятком Андрія Клюєва, проживають на території Російської Федерації, в місті Москва.

Основна частина свідків захисту Віктора Януковича у справі про державну зраду проживають у Москві у Російській Федерації.

Про це на засіданні Оболонського суду заявив захисник Януковича Віталій Сердюк, передає «Українська правда».

"Основна частина свідків, за винятком Клюєва, проживають на території Російської Федерації, в місті Москва", - сказав він.

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Адреси проживання свідків екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, колишнього глави МВС України Віталія Захарченка, екс-командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, екс-начальника Служби безпеки президента України УДО Костянтина Кобзаря та екс-співробітника охорони президента Сергія Бернацького захист не надав.

"Щодо адреси проживання, то була вимога суду надати адресу для надіслання повістки", - спробував виправдатися Сердюк.

Однак суддя Владислав Дев’ятко зауважив, що була вимога суду надати саме ті адреси, за якими свідки проживають.

"Суд переконував сторону захисту, що захист може надати ці адреси конфіденційно, без розголошення стороні обвинувачення. Але захист не надав", - сказав суддя.

На це захисник Януковича сказав, що спробує з’ясувати адреси проживання у свідків.

Водночас Дев’ятко нагадав, що на допит свідків у захисту лишилося лише 4 дні.

"Тому суд залишається на своїй позиції, що ми допитуємо – задля забезпечення права на захист Віктора Януковича – даних свідків шляхом відео конференції. Однак, враховуючи, що Янукович обвинувачується у злочинних діях на користь Російської Федерації, то ми їх допитуємо без залучення компетентних органів Російської Федерації", - сказав суддя.

Сердюк заперечував проти цього і просив надати можливість допитувати свідків до 1 травня.