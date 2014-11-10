Радбез США "дуже стурбований" переміщенням на Донбасі російської важкої техніки

Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Бернадет Механ, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми дуже стурбовані загостренням протистояння на сході України, а також численними даними про те, що сепаратисти, яких підтримує і забезпечує Росія, перевозять у конвоях важке озброєння і танки на передову конфлікту», – зазначила вона.

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Речниця Ради нацбезпеки США наголосила, що будь-які спроби бойовиків захопити територію будуть «кричущим порушенням» мінських домовленостей.

Механ закликала Росію припинити постачання бойовикам зброї, а також вивести з України своїх військових.

9 листопада спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про пересування на підконтрольних бойовикам територіях Донецької області вантажівок із важким озброєнням.