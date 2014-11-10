Радбез США "дуже стурбований" переміщенням на Донбасі російської важкої техніки
США висловлюють стурбованість повідомленням про переміщення на підконтрольних бойовикам територіях України вантажівок з озброєнням.
Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Бернадет Механ, повідомляє Радіо Свобода.
«Ми дуже стурбовані загостренням протистояння на сході України, а також численними даними про те, що сепаратисти, яких підтримує і забезпечує Росія, перевозять у конвоях важке озброєння і танки на передову конфлікту», – зазначила вона.
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Речниця Ради нацбезпеки США наголосила, що будь-які спроби бойовиків захопити територію будуть «кричущим порушенням» мінських домовленостей.
Механ закликала Росію припинити постачання бойовикам зброї, а також вивести з України своїх військових.
9 листопада спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про пересування на підконтрольних бойовикам територіях Донецької області вантажівок із важким озброєнням.