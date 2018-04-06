В Україні потрібно посилювати роль парламентських комітетів - Рибалка
Оптимізація парламентських комітетів повинна супроводжуватись посилення їх контрольних функцій.
Так прокоментував ухвалення у першому читанні законопроекту, яким передбачено скорочення кількості комітетів з 27 до 20, екс-голова фінансового комітету парламенту, народний депутат Сергій Рибалка.
«Нагадаю, що у парламентів кожної демократичної країни є 2 основні функції – законотворча та контролююча. Причому, контроль аж до початку процедури імпічменту президента, як було в США.
У нас же в Україні про контрольну функцію парламенту майже забули. А нам терміново потрібно значно посилювати роль комітетів Верховної Ради. Бо безконтрольність цієї влади вже вражає. Усіх. Наповал», - написав він на своїй сторінці у Facebook.
При цьому парламентарій звернув увагу на необхідності покращення якості законопроектів та підтримав пропозиції з поглиблення співпраці парламентських комітетів і профільних міністерств.
«Бо коли ми на засіданнях свого комітету місяцями не бачимо профільного міністра, то, як мінімум це трохи дивно, в той час коли фінанси країни у плачевному стані і він би мав прописатись у нас», - зазначив Сергій Рибалка стосовно цього.
Також, на думку народного депутата, в Україні необхідно ухвалити закони про імпічмент Президента та про слідчі комісії парламенту.