В Україні потрібно посилювати роль парламентських комітетів - Рибалка

При цьому парламентарій звернув увагу на необхідність поліпшення якості законопроектів і підтримав пропозиції щодо поглиблення співпраці парламентських комітетів і профільних міністерств.

Оптимізація парламентських комітетів повинна супроводжуватись посилення їх контрольних функцій.

Так прокоментував ухвалення у першому читанні законопроекту, яким передбачено скорочення кількості комітетів з 27 до 20, екс-голова фінансового комітету парламенту, народний депутат Сергій Рибалка.

«Нагадаю, що у парламентів кожної демократичної країни є 2 основні функції – законотворча та контролююча. Причому, контроль аж до початку процедури імпічменту президента, як було в США.

У нас же в Україні про контрольну функцію парламенту майже забули. А нам терміново потрібно значно посилювати роль комітетів Верховної Ради. Бо безконтрольність цієї влади вже вражає. Усіх. Наповал», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

При цьому парламентарій звернув увагу на необхідності покращення якості законопроектів та підтримав пропозиції з поглиблення співпраці парламентських комітетів і профільних міністерств.

«Бо коли ми на засіданнях свого комітету місяцями не бачимо профільного міністра, то, як мінімум це трохи дивно, в той час коли фінанси країни у плачевному стані і він би мав прописатись у нас», - зазначив Сергій Рибалка стосовно цього.

Також, на думку народного депутата, в Україні необхідно ухвалити закони про імпічмент Президента та про слідчі комісії парламенту.