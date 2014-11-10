Російське ТБ видало черговий фейк: в Україні легалізують проституцію (відео)

На цей раз жертвами чергової брудної псевдосенсації стали українські дівчата.

За задумом авторів сюжету, українська влада "всерйоз має намір легалізувати проституцію. Вони сподіваються, що продажна любов врятує від краху економіку країни".

Читайте такожЕксперти і громадськість закликають не ухвалювати законопроект про посилення відповідальності за проституцію

В сюжеті йдеться, що секс-послуги з патріотичним ухилом - остання модна тенденція на Україні.

"На інтернет-аукціонах дівчата пропонують себе бійцям нацгвардії. Мінімальна ставка - 10 гривень. Побачення - з тим, хто запропонує більше. Нові дівчата, охочі віддатися бійцям, раз у раз з'являються на сайті", - повідомляють пропагандисти, маючи на увазі волонтерські ініціативи, коли гроші з "платних" побачень дівчат і хлопців йдуть на благодійність.

Тільки от автори ролика промовчали, що на таких "аукціонах" мова про інтим і поняття "віддатися" не йде.

Крім того, в сюжеті Україна представлена як справжній полігон для секс-туристів з Європи.

"Ті, хто втомився чекати закордонного принца, йдуть на пошуки самостійно. У Чехії повій з України стало стільки, що для них навіть випустили спеціальний підручник з картинками. Дівчатам нагадують: перевірятися, а якщо що - бігом до лікаря. За даними Міжнародної організації міграції, сьогодні кожна четверта повія в Європі - уродженка України. Незважаючи на візові бар'єри, євроінтеграція йде повним ходом. На думку експертів, це тільки початок - адже на Україну насувається економічний колапс", - кажуть автори ролика.