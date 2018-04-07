Новий радник Трампа з нацбезпеки розуміє, що з РФ треба говорити з позиції сили - Клімкін

Глава МЗС України заявив, що особисто багато разів спілкувався з Джоном Болтоном.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін охарактеризував головні риси нового радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона.

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Про це український дипломат сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я з ним спілкувався багато разів. По-перше - це фантастична, професійна і досвідчена людина. По-друге, що ще важливіше - дуже рішуча людина. Третє - він розуміє, що наша боротьба - вона принципово важлива для демократичного світу. І четверте, що він розуміє, що з Росією можна говорити тільки з позиції скоординованої сили", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив Джона Болтона на посаду свого радника з національної безпеки. 9 квітня відбудеться офіційна церемонія передачі повноважень від попереднього радника з нацбезпеки Герберта Макмастера до Джона Болтона.