Тимошенко їде до Бельгії. Відпочити від газових проблем?
02:27, 05 березня 2008Політика
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Прем`єр стабілізує небезпечний світ
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 5-6 березня відвідає з робочою поїздкою Королівство Бельгія. Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів.
Зокрема, 6 березня Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у міжнародній конференції “Жінки: стабілізуючи небезпечний світ”. Участь у конференції візьмуть також провідні світові жінки-політики та громадські діячі.
У рамках робочого візиту прем’єр-міністр України проведе низку двосторонніх зустрічей: з Державним секретарем США Кондолізою РАЙС, міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ, Президентом Республіки Фінляндія Тар’є ГАЛОНЕН та спікером парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.
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