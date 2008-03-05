Тимошенко їде до Бельгії. Відпочити від газових проблем?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 5-6 березня відвідає з робочою поїздкою Королівство Бельгія. Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів.

Зокрема, 6 березня Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у міжнародній конференції “Жінки: стабілізуючи небезпечний світ”. Участь у конференції візьмуть також провідні світові жінки-політики та громадські діячі.

У рамках робочого візиту прем’єр-міністр України проведе низку двосторонніх зустрічей: з Державним секретарем США Кондолізою РАЙС, міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ, Президентом Республіки Фінляндія Тар’є ГАЛОНЕН та спікером парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.