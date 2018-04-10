В Україні ув’язнено 23 російських солдатів та офіцерів, які воювали на Донбасі – Порошенко

Президент України зазначив, що з першої хвилини агресії проти України Росія категорично заперечує, що її збройні сили беруть участь у боях на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що в українських в’язницях утримуються 23 російських солдатів та офіцерів, які воювали на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

«З першої хвилини агресії Росія категорично відмовляється від того, що збройні сили РФ беруть участь в агресії проти Держави Україна, залучені до хімічної атаки в Сирії, брали участь або тим чи іншим способом пов’язані з отруєнням в Солсбері та в інших речах. Цей лозунг «их там нет» більше не проходить ніде в світі, бо цьому ніхто не вірить», - заявив він.

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«23 російських солдатів та офіцерів, які перебувають в українських тюрмах, – це також називається «их там нет», це докази присутності РФ (на території України – УНІАН)», - додав президент.

Порошенко заявив, що очікує від РФ «більш цивілізованої реакції», визнання звинувачень, виведення військ з окупованої території України, повної імплементації Мінських угод та підтримки ініціативи щодо розгортання миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу.