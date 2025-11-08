Пряме влучання 26 ракет: Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки росіян

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей.

У ніч на 8 листопада окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Як повідомили в Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу – 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди"):

458 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – АР Крим);

25 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. – РФ);

10 крилатих ракет "Іскандер-К" (із Курської, Воронезької обл. – РФ);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. – РФ);

3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

У Повітряних силах зазначили, що основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

Відео дня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей:

406 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

9 ракет різних типів.

"Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України", - деталізували в Повітряних силах і додали, що зараз інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.

Удар по Україні

Вночі в низці областей оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до ранку. Росіяни завдали удару по цілій низці областей, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Крім того, в Україні екстрено запровадили графіки відключення електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: