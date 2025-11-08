В місті перестав працювати громадський електротранспорт. Через нестачу напруги у квартирах містян тимчасові перебої з водопостачанням.

У Харкові внаслідок нічної атаки окупантів відчутний дефіцит електроенергії, тому "Укренерго" змушене вводити аварійні відключення.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. "Через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням... Метро - працює у режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами", - деталізував Терехов.

Мер повідомив, що у місті працює 101 Пункт Незламності. "Там є тепло, світло, гарячий чай і люди, які ніколи не залишать вас самих", - сказав він.

Терехов додав, що проблема не лише у Харкові. "По всій країні - від Львова до Сум, від Одеси до Чернігова - енергетики ліквідовують наслідки чергової хвилі російських ударів по нашій енергетиці", - зазначив міський голова.

Удар по Україні

Вночі окупанти завдали комбінований удар по Україні. Внаслідок атаки проблеми з електропостачанням виникли у кількох областях. А в Полтавській області повністю знеструмлені Кременчук та Горішні Плавні. Екстрені відключення світла уведено і в Києві.

Крім того, вніслідок атаки у кількох областях є загиблі та поранені.

