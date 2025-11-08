Причина багатьох здатна здивувати, адже ми могли мати хвіст, якби не одне "але".

Є запитання, яке, ймовірно, ставила кожна дитина в якийсь момент: чому в нас немає хвостів? У наших вихованців є. Фактично, вони є у більшості хребетних, і, принаймні зовні, у деяких безхребетних теж.

Ми навіть інколи евфемістично згадуємо власні "хвости" або терпимо муки через забиту куприкову кістку - і все це без того, щоб коли-небудь насолоджуватися справжньою чіпкою чи навіть декоративною кінцівкою за наші страждання, пише IFL Science. Однак чому в нас немає хвоста?

Звісно, технічно в людей вони є. Лише на короткий період, щоправда. Під час 5-го та 6-го тижня внутрішньоутробного життя людський ембріон має хвіст із 10-12 хребцями. До 8 тижня людський хвіст зникає, вказується в одному звіті 2012 року.

Таким чином, за винятком вкрай рідкісних випадків, люди народжуються без хвостів - і навіть коли ми справді з'являємося на світ із хвостовою частиною, це майже ніколи не справжній хвіст: зазвичай у ньому немає кісток, і власник не може ним рухати, це лише "аномальне подовження куприкових хребців", також ідеться у звіті.

Чому люди втратили хвости

Зрештою, хвости повсюдні у тваринному світі. Вони допомагають кішкам підтримувати рівновагу, а мавпам - дертися і розгойдуватися на деревах. Хвости корисні для комунікації - згадайте виляння хвоста у собаки або попереджувальний звук гримучої змії. У крайньому разі, їх можна відкинути і залишити хижакові як відволікання. То чому ж нам знадобилося їх позбуватися?

Історія хвоста

Останній раз, коли наш вид зазвичай мав хвости, було приблизно 25 мільйонів років тому, до поділу гілки великих мавп і вузьконосих мавп Старого Світу. Останні зберегли свої п'яті кінцівки; ми - разом з іншими великими мавпами, такими як горили, шимпанзе, орангутани та бонобо - ні.

"Ні в кого з нас [великих мавп] немає хвостів", підтвердив зоолог Девід Янг, автор книжки The Discovery of Evolution і директор музею Тігса Університету Мельбурна, у 2016 році. Але ми не єдині з такою відмінністю: "У малих мавп, таких як гібони, теж немає хвостів", вказав Янг, "і вони дають нам підказку про те, як відсутність хвоста може бути перевагою".

"Гібони здатні використовувати свої довгі руки, щоб гойдатися з гілки на гілку в кронах південно-східних азіатських лісів. Коли вони розгойдуються, тулуб і ноги висять нижче, надаючи тілу вертикальної пози. Хвіст би тільки заважав і був тягарем при такому типі пересування", - заявив якось Янг.

Саме з цієї очевидної причини відсутність у нас хвостів часто пов'язують із нашою біпедальністю. Маючи хвіст, це було б не особливо корисно для прямостоячої двоногої істоти, яка спеціалізувалася на тривалому полюванні по землі - і тому, як вважається, ми їх позбулися. Однак, як би логічно не звучало це пояснення, все сталося навпаки. Хвіст зник першим.

Як виявилося, ключ до загадки полягав не в тому, чого немає в людей, а в тому, що є в інших тварин. В інших видів формування хвоста починається на ранньому етапі розвитку плода: майбутній план будови тіла тварини визначається так званими генами Hox, які починають працювати, коли організм стає досить складним, щоб мати внутрішню і зовнішню сторони.

Частина роботи цих генів - визначати структуру хребта - і, для багатьох тварин, це включає хвіст. Після початкового імпульсу від генів Hox вступають у дію цілі набори інших генів: деякі кодують довгий і тонкий хвіст; інші - пухнастий і вкритий шерстю; треті - за необхідності, такий, що легко відпадає. Чесно кажучи, ми все ще далекі від точного розуміння, який ген за що конкретно відповідає - але саме тут і має ховатися причина відсутності нашого власного хвоста.

Тож учені порівняли ДНК шести видів безхвостих мавп із дев'ятьма видами хвостатих мавп - і виявили те, чого ніхто не очікував. Це "було як удар блискавки", сказав директор Інституту системної генетики Медичного центру Ленгона Нью-Йоркського університету та старший автор дослідження Джефф Боук.

"Це була некодувальна ДНК", пояснив він - послідовності, "які були на 100 відсотків збережені у всіх мавп і на 100 відсотків були відсутні у всіх мавп Старого Світу".

Генетичний "мотлох"

Гени, які призвели до втрати хвоста у людини, являють собою невеликий фрагмент ДНК - так званий Alu-елемент. Такі елементи зустрічаються по всьому нашому геному. До приблизно п'яти років тому їх вважали марними - свого роду "генетичним сміттям", яке вже не відіграє ролі для нашого виду.

Але елементи Alu також належать до класу так званих "стрибучих" генів: вони можуть переміщатися геномом, спричиняючи мутації в міру переміщення. Судячи з усього, в якийсь момент далекого минулого один Alu-елемент опинився в гені TBXT, що керує довжиною хвоста, - і, одного разу опинившись там, почав поводитися неправильно.

Вчені навіть довели це. Команда вставила Alu-елемент у гени хвоста у мишей, і результат був миттєвим: хвіст зник.

