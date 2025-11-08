Ініціатива Данії наслідує прикладу Австралії, де вже в грудні набуде чинності загальнонаціональна заборона на соцмережі для осіб до 16 років.

Данія готується стати першою країною в Європі, яка введе вікову заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 15 років, передає DW. При цьому в окремих випадках батьки зможуть дати згоду на використання соцмереж дітьми з 13 років.

У заяві міністерства йдеться про те, що влада "робить необхідний крок проти ситуації, коли крупні технологічні платформи занадто довго мали вільний доступ до життя і простору дітей".

Багато технологічних компаній уже вводять вікові обмеження на своїх сервісах, але офіційні особи та експерти визнають, що підлітки часто обходять ці заходи, що робить їх значною мірою неефективними.

Наразі не уточнюють, які саме платформи потраплять під обмеження, та як саме влада планує контролювати дотримання заборони. За даними моніторингових сервісів, серед дітей у Данії найпопулярнішими є TikTok, Instagram і YouTube.