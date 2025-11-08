Данія готується стати першою країною в Європі, яка введе вікову заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 15 років, передає DW. При цьому в окремих випадках батьки зможуть дати згоду на використання соцмереж дітьми з 13 років.
У заяві міністерства йдеться про те, що влада "робить необхідний крок проти ситуації, коли крупні технологічні платформи занадто довго мали вільний доступ до життя і простору дітей".
Багато технологічних компаній уже вводять вікові обмеження на своїх сервісах, але офіційні особи та експерти визнають, що підлітки часто обходять ці заходи, що робить їх значною мірою неефективними.
Наразі не уточнюють, які саме платформи потраплять під обмеження, та як саме влада планує контролювати дотримання заборони. За даними моніторингових сервісів, серед дітей у Данії найпопулярнішими є TikTok, Instagram і YouTube.
Ініціатива Данії наслідує приклад Австралії, де вже в грудні набуде чинності аналогічний закон, що забороняє реєстрацію в соцмережах підліткам молодше 16 років. Порушення цієї вимоги коштуватиме таким платформам, як TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (Twitter) і Instagram, штрафу до 50 мільйонів австралійських доларів (~1 млрд грн).
Як повідомляв УНІАН, в Україні зараз ведеться активна дискусія щодо можливої заборони Telegram. Вона активізувалася у вересні 2024 року після того, як стало відомо про арешт засновника месенджера Павла Дурова.
Водночас є думка, що наразі TikTok з точки зору поширення російської дезінформації та пропаганди завдає більше шкоди, ніж месенджер Telegram.