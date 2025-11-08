Час затримки становить від 2,5 до 6,5 години.

Через пошкодження залізничної інфраструктури російськими обстрілами у суботу, 8 листопада, в Україні суттєво затримується низка поїздів далекого сполучення. Про це повідомила Укрзалізниця.

"В результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження, по кількох станціях відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами, тому низка потягів матиме суттєві затримки на шляху. Приміські рейси на Полтавщині і Харківщині також прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години.

Відео дня

Станом на 8-му годину затримуються такі потяги далекого сполучення:

• №720 Київ - Харків +6:30 год;

• №22/21 Харків - Львів +2:30 год;

• №111/112 Львів - Ізюм + 5 год;

• №63/64 Львів - Харків + 5 год;

• №103/104 Гусарівка - Львів +4 год;

• №17/18 Ужгород - Харків +3:40 год;

• №227/228 Гусарівка - Івано-Франківськ +3:30 год.

"Для пасажирів поїздів №725 Харків - Київ Інтерсіті+ буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправляємо електропотягом. Відповідно, пасажири поїзда №720 Київ - Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом", - пояснили в Укрзалізниці і запевнили, що роблять усе можливе, щоб скоротити відставання від графіка.

Обстріли України 8 листопада

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі РФ завдала удару по Україні. У Дніпрі дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Одна людина загинула, 10 постраждали, серед них - двоє дітей 2 та 13 років.

Також під ударом ворога також перебувала Полтавська область. У результаті знеструмлене ціле місто Горішні Плавні. Місцева влада запровдила режим надзвичайної ситуації. Били росіяни ракетами по Кременчуку.

Крім того, під прицілом ворога були Кіровоградщина, Харківщина, Одещина, Запоріжжя.

Також росіяни атакували Київ дронами. На одній локації горіли 4 невеликі вантажівки, пошкоджено дві будівлі та авто поруч. На іншій - було горіння уламків БпЛА. Попередньо, постраждалих немає.

Вас також можуть зацікавити новини: