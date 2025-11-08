Список знову очолюють "123456" і "admin".

Вивчивши два мільярди паролів, що витекли 2025 року, дослідницька компанія Comparitech опублікувала список найпопулярніших і, відповідно, ненадійних паролів. У списку всього 100 варіантів, але найцікавішими є перші 20.

Згідно з результатами досліджень, найпоширенішими паролями у 2025 році є "123456", "admin" і "password", що не повинно викликати особливого здивування у світі, де паролем для системи відеоспостереження Лувру був "Лувр".

За даними відділу аналізу паролів, чверть зі 100 найпопулярніших паролів складалася винятково з цифр, 38,6% містили послідовність "123", а 3,1% містили в собі літери "abc". У топ-100 також входили ті чи інші варіації слів "password" або "admin" і варіанти зі словом "minecraft".

На думку експертів з безпеки, хороший пароль має складатися щонайменше з 12 символів, містити цифри, літери різного регістру й спеціальні символи та не повинен містити відомі слова або вирази.

Повний список найгірших паролів можна переглянути на офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, цього літа в інтернеті стався найбільший витік паролів в історії. Витік охоплює 16 мільярдів облікових даних від Apple, Google, Telegram, соцмереж Цукерберга та інших сервісів.

Дізнатися, чи був зламаний який-небудь із ваших акаунтів легко – це можна зробити в один клік за допомогою сервісу Have I Been Pwned. Цей інструмент відстежує витоки даних і охоплює базу даних із 15+ мільярдів скомпрометованих акаунтів.

