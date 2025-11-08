Особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

У ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, наразі є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Зазначається, що внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. У Міненерго відмітили, що особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

При цьому в "Укренерго" відмітили, що в частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В компанії відмітили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Російські атаки по енергетиці України

Росія з початку осені активізувала енергетичний терор по Україні. Так, у ніч на 30 жовтня ворог втретє з початку жовтня масовано атакував ракетами та дронами енергетичні об’єкти. Тоді в результаті ударів було зафіксовано руйнування, були постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомляв, що тактика ударів РФ по українській енергосистемі змінилася. Москва намагається довести її до непридатного стану.

Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що в ніч на 8 листопада Росія знову ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", були влучання.

