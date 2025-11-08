З появою масивних трьохвентиляторних GPU "проломи" відеокарт стали справжньою проблемою.

ASUS впровадить нову функцію у своє фірмове ПЗ GPU Tweak, яка відстежуватиме зміну кута нахилу встановленої відеокарти, щоб запобігти "пролому" відеокарти.

За даними VideoCardz, уперше ця технологія з'явиться в майбутній ROG Matrix RTX 5090 - флагманській моделі, яка замінить випущену раніше ROG Astral.

Проблема провисання відеокарт стала особливо помітною після появи масивних трьохвентиляторних моделей, що займають до чотирьох слотів. Через це на ринку з'явилися всілякі тримачі та підпірки, але багато користувачів відмовлялися від них, щоб не псувати зовнішній вигляд корпусу.

Функція Level Sense має розв'язати цю проблему, карта буде автоматично фіксувати будь-які відхилення в положенні, ймовірно, за допомогою вбудованих акселерометрів і гіроскопів.

Аналогічна система вже використовується в ROG Astral, але активували її там за кілька місяців після виходу, тоді як Matrix RTX 5090 отримає її з самого старту.

Характеристики нової відеокарти поки не розкрито, проте очікується, що вона буде важити приблизно стільки ж, скільки і ROG Astral RTX 5090 - близько 3 кг.

Виробники материнських плат уже почали випускати посилені слоти PCIe, але повністю усунути навантаження на роз'єм вони не здатні. Згодом воно все одно передається на сам конектор, що може призвести до пошкоджень, аж до повного виламування роз'єму PCIe з материнської плати.

Крім Level Sense, оновлена GPU Tweak отримає й інші інструменти: Power Detector+ стежить за станом 12V-2x6 кабелю і попереджає про перегріви або несправності, Thermal Map збирає дані про температуру з різних ділянок плати, а Mileage відображає накопичену статистику використання відеокарти.

Раніше ми розповідали, що ASUS показала, як робили найдорожчу у світі відеокарту з чистого золота. Вартість RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition оцінюють у 500 тисяч доларів.

