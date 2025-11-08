Роботи проводилися напередодні запланованого будівництва шосе.

Археологи виявили свідчення існування стародавньої релігійної практики на півночі Ізраїлю, а також виноробний прес віком близько 5000 років - один із найдавніших, коли-небудь виявлених у країні. Про це пише CBS News.

Виноробний прес, який також є найбільш ранньою пам'яткою виноробства в Ізраїлі, було знайдено під час розкопок на археологічному об'єкті Тель-Мегіддо, повідомило Ізраїльське управління старожитностей.

Там зазначили, що роботи проводили напередодні запланованого будівництва шосе через той самий район.

Офіційні особи заявили, що виноробний прес, вирізаний із каменю, свідчить про існування на цьому місці релігійної групи ханаанеїв тисячі років тому. Хананеї були стародавнім корінним народом, який населяв територію, відому як Ханаан, що розташовувалася в "Леванті" вздовж східного узбережжя Середземного моря, від Греції до Західної Європи, згідно з даними EBSCO.

Вони були змішаною етнічною групою, хоча Єврейська Біблія відокремлює їх від ізраїльтян і вчить, що ізраїльтяни прибули сюди пізніше. Доктор Амір Голані та Барак Цін, керівники розкопок Ізраїльського управління старожитностей, заявили, що відкриття винного преса безпрецедентне. У заяві йдеться:

"Досі непрямі докази вказували на те, що вино могло вироблятися 5000 років тому, але в нас не було неспростовних доказів - неспростовного доказу, який би ясно показував, коли це сталося в нашому районі. Цей винний прес нарешті надає нові та чіткі докази того, що раннє виноробство дійсно існувало тут".

Цікаво, що крім винного преса, археологи виявили модель невеликого храму і один набір церемоніального начиння віком близько 3300 років. Вони увійшли в більшу колекцію предметів, знайдених під час розкопок у регіоні, які "виявили безліч знахідок різних періодів". Їхні відкриття охоплюють ранній бронзовий вік, який тривав приблизно з 3300 по 3000 рік до н.е., і пізній бронзовий вік, який тривав приблизно з 1550 по 1400 рік до н.е.

У цьому районі, за словами влади, було виявлено нові свідчення перебування ранніх ханаанських поселенців. Серед них - житлові споруди, виявлені навколо виноробного преса, ритуальні судини і кераміка, привезена з Кіпру, які, як вважається, проливають світло на деякі ритуальні церемонії і культуру стародавніх народів.

