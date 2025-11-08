Вперше за два десятиліття головний дипломат Кремля опинився на периферії влади.

Відсутність міністра закордонниз справ РФ Сергія Лаврова на ключовій нараді Ради безпеки та його несподіване усунення від участі у саміті G20 спричинили хвилю чуток про те, що головний дипломат Кремля втратив прихильність Володимира Путіна, пише Sky News.

На засіданні, де російський лідер доручив урядовцям розробити пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. 75-річний міністр закордонних справ був єдиним відсутнім постійним членом Ради.

Заміна на саміті G20 підлила масла у вогонь

Ще більший резонанс викликало рішення Кремля призначити молодшого чиновника керівником російської делегації на саміті G20 — роль, яку роками виконував сам Лавров. Саме після цього аналітики та політологи заговорили про можливі внутрішні перестановки в МЗС і втрату довіри з боку Путіна.

Кремль поспішив спростувати чутки, однак публічне заперечення лише посилило увагу до теми. Як зазначає Financial Times, після скасованого саміту Путіна і Трампа в Будапешті, саме жорстка позиція Лаврова під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо стала однією з причин замороження переговорів.

"Лавров або упустив момент, або відхилився від сценарію. Його дипломатія — чи радше її відсутність — зірвала саміт і виглядала як провал", — цитує видання джерело серед західних дипломатів.

Для Путіна, який прагне налагодити діалог із Вашингтоном не лише щодо України, а й у питаннях ядерного контролю, це стало ударом по іміджу — президент виглядав слабким і не здатним утримати контроль над власним міністром.

Лояльність — понад усе

Аналітики порівнюють підхід Путіна до своїх підлеглих із принципом Алекса Фергюсона: "Жоден гравець не має бути більшим за клуб". Для Путіна головне — лояльність і дисципліна. І якщо Лавров справді "перейшов межу", його політична кар’єра може завершитись.

Лавров був обличчям російської дипломатії понад два десятиліття, пережив кількох міністрів оборони й прем’єрів, залишаючись постійним елементом системи Путіна. Він відомий своїм жорстким стилем, гучними заявами та безкомпромісною підтримкою війни проти України.

На попередньому саміті в Алясці, де він супроводжував Путіна, Лавров з’явився у светрі з написом "CCCP", демонструючи ностальгію за радянською імперією. І коли журналісти намагалися поставити йому запитання, він лише зухвало відкинув: "Хто ви?" — типова манера дипломата, який ніколи не приховував презирства до опонентів.

Тепер же, схоже, саме ця зухвалість могла коштувати йому місця за головним кремлівським столом.

Зникнення Лаврова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, відсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки РФ викликала хвилю паніки і пліток у Москві — настільки потужну, що Кремлю довелося публічно коментувати ситуацію.

Офіційна Москва наполягає, що "все під контролем". Речниця МЗС Марія Захарова підтвердила відсутність Лаврова на засіданні, але запевнила: "Таке трапляється".

