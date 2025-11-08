Вчені наголошують, що знахідки не є прямим доказом істинності всього, що було написано в книзі.

Армагеддон — це не тільки символічна назва останнього вирішального зіткнення між силами добра і зла в історії світу, згідно біблійського пророцтва. Це ще й цілком конкретне місце в сучасному Ізраїлі, відоме під біблійною назвою "Гора Мегіддо" або "Гар-Мегіддон". Нещодавно група вчених зробила в цій місцевості нове археологічне відкриття, пише DailyMail.

Археологи оголосили про знахідку унікальних артефактів віком 3300 років. Під час розкопок, проведених на сході від штучної гори, було знайдено мініатюрне святилище, вцілілий зооморфний ритуальний посуд у формі барана та один з найдавніших у Ізраїлі винний прес віком 5000 років.

Тель-Мегіддо, розташований у долині Єзреель на півночі Ізраїлю, був стратегічним форпостом, що контролював ключові торговельні шляхи протягом тисячоліть. За Біблією, саме тут, згідно з Одкровенням 16:16, відбудеться Армагеддон – апокаліптична битва між добром і злом.

Крім того, розкопки виявили похоронну зону поблизу храму, відкритий вівтар для освячень та житлові будівлі, що вказують на розширення громади за межі укріплених стін. Винний прес, описаний керівниками розкопок доктором Аміром Голані та Баранком Тзіном як "переконливий доказ" раннього виробництва вина, підтверджує непрямі свідчення про виноробство в перших міських поселеннях.

"Хоча Тель-Мегіддо давно визнаний ключовою локацією у вивченні давньої урбаністики та ханаанських культів, розкопки, які ми провели на сході від гори, розкрили нову частину матриці між відомим поселенням та навколишньою активністю", – зазначили дослідники.

Голова Ізраїльского музею старожитностей Елі Ескусідо назвав відкриття "національним скарбом", підкресливши, що розкопки шар за шаром розкривають тисячі років повсякденного життя, вірувань та урбаністичного розвитку в долині Єзреель.

Знайдені артефакти відображають ту роль Мегіддо як арени конфліктів і духовної боротьби, яка надихнула авторів Біблії вказати це місце, як точку для збору військ перед останньою битвою в кінці часів. Хоча знахідки не доводять буквальних подій Армагеддону, вони розповідають про соціальне та духовне життя людей тих часів, кажуть вчені.

