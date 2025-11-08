Лавров проігнорував 'ядерну' нараду з Путіним: у Москві заговорили про відставку, - CNN

Відсутність Лаврова на засіданні Ради безпеки РФ і його несподівана відсутність у списку делегації G20 породили чутки про можливу відставку.

Відсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки РФ викликала хвилю паніки і пліток у Москві — настільки потужну, що Кремлю довелося публічно коментувати ситуацію, пише CNN.

Речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у п’ятницю запевнив журналістів, що Лавров "звичайно, продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ" і назвав повідомлення про можливу відставку "неправдивими".

Причиною чуток стала помітна відсутність головного дипломата на засіданні Ради безпеки у середу, коли Путін обговорював перспективу відновлення повномасштабних ядерних випробувань. За даними пропагандистських ЗМІ, Лавров "був відсутній за домовленістю", але саме цей факт привернув увагу спостерігачів, адже він став єдиним постійним членом Ради, який пропустив нараду.

Відео дня

Підозри посилилися після того, як з’ясувалося: Лавров не очолить російську делегацію на саміті G20 у Йоганнесбурзі. Замість нього Путін доручив представляти Росію молодшому чиновнику — заступнику керівника Адміністрації президента Максиму Орєшкіну.

Аналітики одразу заговорили про можливі розбіжності між Лавровим і Кремлем — особливо після провалу спроби організувати зустріч між Путіним і президентом США Дональдом Трампом у Будапешті. Лавров був одним із головних переговорників у цьому процесі, але після його розмови з держсекретарем США Марко Рубіо саміт було заморожено.

Офіційна Москва наполягає, що "все під контролем". Речниця МЗС Марія Захарова підтвердила відсутність Лаврова на засіданні, але запевнила: "Таке трапляється".

Сергій Лавров, який очолює російську дипломатію понад 20 років, залишається одним із найдавніших соратників Путіна. За цей час він став символом жорсткої, конфронтаційної дипломатії Кремля — від війни в Грузії 2008 року до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му.

Попри провали на міжнародній арені, Путін, схоже, не поспішає звільняти своїх соратників. Як і у випадку з Сергієм Шойгу, який після усунення з посади міністра оборони був призначений секретарем Ради безпеки, російський лідер радше "переставляє шезлонги", ніж проводить справжні кадрові чистки.

Сергій Лавров - останні заяви дипломата

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Лавров заявив, що Москва "не нападатиме на будь-яку країну НАТО". Він запевнив, що Кремль навіть готовий "закріпити це в майбутніх гарантіях безпеки".

Перед цим Лавров заявив, що Росія нібито не порушує Будапештський меморандум. За його словами, Москва нібито зобов'язалася не застосовувати ядерну зброю щодо колишніх радянських республік, які відмовилися від ядерної зброї, але нічого більше.

Вас також можуть зацікавити новини: