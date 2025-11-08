У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії.

У суботу, 8 листопада, в низці регіонах України відбулись зміни до графіку погодинних відключень електроенергії через атаку Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

ДТЕК повідомив, що через ситуацію в енергосистемі за командою "Укренерго" у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії.

При цьому на Дніпропетровщині 8 листопада передбачені відключення електроенергії від 5,5 до 10,5 годин.

На Черкащині електропостачання може бути відсутнє від 5 до 7 годин на добу.

У Житомирській області, згідно з оновленою командою "Укренерго", найбільше відключень відбудеться у проміжку 11:30–13:00, коли діятиме 3 черги.

У Чернігівській області продовжують відключення трьох черг 10:30-14:00. Перевірити інформацію щодо черг відключень та свій особистий графік за номером особового рахунку можна на сайті.

Ситуація в енергосистемі України

У ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Внаслідок ударів РФ в Міненерго повідомляли про застосовані аварійні відключення електроенергії в низці регіонів.

Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що в ніч на 8 листопада Росія знову ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", були влучання.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомляв, що тактика ударів РФ по українській енергосистемі змінилася. Москва намагається довести її до непридатного стану.

