Незважаючи на війну проти України, Росія все одно має дуже великий військовий потенціал.

Росія може незабаром почати великомасштабний напад на НАТО, якщо її військова міць буде безконтрольно нарощуватися.

З таким попередженням виступив генерал-лейтенант Александер Золльфранк, глава оперативного командування збройних сил Німеччини, пише Politico. "Незважаючи на війну проти України, Росія, як і раніше, володіє дуже великим військовим потенціалом. Це означає, що Росія вже сьогодні здатна здійснити обмежений регіональний напад на територію НАТО", - сказав генерал-лейтенант на конференції в Бундесвері.

Золльфранк, який керує всіма військовими операціями Німеччини та її кризовим розгортанням, попередив, що Кремль відновлює свої сухопутні війська, артилерію та безпілотники і планує збільшити чисельність діючих військ до 1,5 млн осіб.

"Якщо, після закінчення війни проти України, переозброєння РФ безконтрольно продовжиться, масштабний напад на НАТО може стати можливим - і вже скоро. Це означає, що нам доведеться рахуватися з можливістю нападу на нас, хочемо ми цього чи ні. І крім того, у нас немає часу на розкачку", - підкреслив він.

Командувач представив новий план нацоборони, узгоджений із регіональною стратегією НАТО, як концепцію стримування.

Як деталізувало видання, план передбачає перекидання до 800 тис. військовослужбовців союзників через територію Німеччини протягом 180 днів для зміцнення східного флангу НАТО в разі війни, що насувається.

"Це не військовий план, а, скоріше, план запобігання війні", - описав Золльфранк.

Він вказав на сплеск гібридних атак і диверсій, спрямованих проти Німеччини та сусідніх країн, включно з виявленням безпілотників, морськими інцидентами і підводними перешкодами, як на доказ того, що Кремль уже випробовує обороноздатність Європи.

"Стримування працює тільки тоді, коли воно переконливе. Ми повинні бути готові битися, щоб нам не довелося битися насправді", - сказав Золльфранк.

Війна РФ проти НАТО

Російські провокації в Європі не обмежаться дронами і літаками в повітряному просторі НАТО. Рано чи пізно Кремль спробує провести якусь наземну операцію.

Найімовірнішою метою атаки стане Литва, припустив український дипломат Валерій Чалий.