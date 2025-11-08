Росія масовано атакувала газову інфраструктуру України: деталі

Це девʼятий цілеспрямований удар РФ по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня.

У ніч на 8 листопада Російська Федерація знову ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", є влучання. Про це повідомив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький у Facebook.

"Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня.

Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму", - зазначив Корецький.

За його словами, поранення отримав співробітник компанії, зараз йому надають допомогу. Також є пошкодження виробничого обладнання.

Очільник "Нафтогазу" додав, що рятувальники вже працюють на місці. Як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці одразу розпочнуть відновлювальні роботи.

Російські атаки по енергетиці України

З початку осені Росія активізувала енергетичний терор по Україні. В ніч на 30 жовтня ворог втретє з початку жовтня масовано атакував ракетами та дронами енергетичні об’єкти. В результаті ударів було зафіксовано руйнування, були постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що Росія змінила тактику та прагне довести українську енергосистему до непридатного стану.

8 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук пояснила, що аварійні відключення електрики застосовані через те, що Росія масовано атакує енергетичну інфраструктуру України.

