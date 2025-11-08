Росія масовано атакує енергетичну інфраструктуру України.

У Дніпрі близько опівночі пролунали вибухи, внаслідок влучання була пошкоджена багатоповерхівка. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що руйнування - на рівні п'ятого поверху у одній з багатоповерхівок на одному із житлових масивів. Рятувальники винесли дівчину з пошкодженого будинку: її матір теж врятували та шукають батька.

Згодом у Дніпрі знову пролунала серія вибухів: моніторингові канали писали про удари балістичними ракетами.

У Харкові інформації про поранених внаслідок серії вибухів, які було чутно у місті, екстрені служби не отримували. За попередніми даними, російські військові застосували для ударів ракети, повідомив очільник обласної військадміністрації Олег Синєгубов.

Также мер Конотопа на Сумщині Артем Семеніхін повідомив про серію вибухів у місті. У Запоріжжі та Кременчуці неодноразово лунали вибухи.

На Київщині, у Києві, Черкасах та Кіровоградщині за вказівкою "Укренерго" було застосовані екстрені відключення електроенергії.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук пояснила, що аварійні відключення електрики застосовані через те, що Росія масовано атакує енергетичну інфраструктуру України.

Удари РФ по Україні

Вночі 4 липня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по півдню Одещини - атаковано портову та енергетичну інфраструктуру, енергетики заявляли про значні пошкодження. Росіяни масовано атакували місто Ізмаїл: внаслідок влучань спалахнули пожежі.

