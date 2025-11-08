Рішення командира провести масове зібрання суперечило наказам військового керівництва, наголосили у відомстві.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру командиру батальйону, який 1 листопада на Дніпропетровщині, попри заборону Генерального штабу ЗСУ, зібрав особовий склад на урочистість, під час якої російські війська вдарили по скупченню людей. Про це повідомили у відомстві.

"За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно, типу "Іскандер", та трьома ударними безпілотниками "Герань". У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу", - нагадали в ДБР.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.

Відео дня

"Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва", - йдеться у повідомленні.

Да даними ДБР, командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

"Вирішується питання обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону", - повідомили у відомстві.

ДБР також наголошує: підозра стосується виключно рішення, яке призвело до трагічних наслідків.

"Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки. У воєнних умовах масові зібрання, церемонії чи нагородження в районах можливої ракетної небезпеки є неприпустимими. Командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих", - зазначено у повідомленні.

Удар РФ по українських військових на Дніпропетровщині

Як повідомляв раніше УНІАН, 1 листопада Росія вдарила по Дніпропетровській області. За даними угрупування військ "Схід", внаслідок удару є загиблі та поранені.

Журналіст ТСН Дмитро Святненко розповів, що росіяни ударили балістикою по військових, яких зібрали для нагородження. Внаслідок удару, зокрема, загинув його брат - 43-річний Володимир Святненко із позивним "Знахар", який був пілотом БПЛА та служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

Згодом військовий розповів правду про удар по нагородженню морпіхів. За його словами, це була річниця створення батальйону, й мало бути урочисте нагородження з вогнищами та смолоскипами. "Швидше за все, нас хтось "злив" зі своїх. Вони знали ці дві точки і вдарили через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження", - розповів він.

Вас також можуть зацікавити новини: