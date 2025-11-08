Відкриття Вотсона вважається одним із найважливіших наукових досягнень ХХ століття.

Помер американський біолог Джеймс Вотсон - один із першовідкривачів структури ДНК. Про це пише The New York Times.

Джеймс Д. Вотсон, який увійшов у пантеон науки у віці 25 років, взявши участь у відкритті структури ДНК, одному з найбільш значущих проривів в історії науки, помер у четвер в Іст-Нортпорті, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленді. Йому було 97 років.

Зазначається, що його смерть у хоспісі було підтверджено в п'ятницю його сином Дунканом, який повідомив, що цього тижня доктора Вотсона перевели в хоспіс із лікарні після лікування там інфекції.

Джеймс Вотсон - чим він відомий

1953 року Вотсон разом із Френсісом Кріком розшифрував структуру ДНК, а 1962-го вони отримали за це Нобелівську премію з фізіології та медицини разом із Морісом Вілкінсом. Відкриття Вотсона вважається одним із найважливіших наукових досягнень ХХ століття.

Вотсон 2007 року став другою людиною у світі, чий геном повністю розшифрували. Однак учений також був відомий скандальними висловлюваннями щодо расових відмінностей, через які його звільнили з роботи та позбавили наукових звань.

