Співвідношення балістики і крилатих ракет у цьому році зросло, наголосив Ігнат.

Особливістю останньої масованої російської атаки по Україні була велика кількість балістики. Про це сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Київ24.

"Особливість атаки - багато балістики і аеробалістики, тобто 25 "Іскандерів-М/KN-23" і 7 "Кинджалів". Із 45 ракет 32, які атакують по балістичній траєкторії", - зазначив він.

За його словами, співвідношення балістики щодо крилатих ракет у цьому році зросло, мовляв, "противник розраховує саме на балістичні ракети, щоб більше уразити цілей".

"Крім того, атакують, звісно, і крилаті ракети і морського, і наземного базування, а також велика кількість ударних БпЛА. Усіх разом безпілотників було понад 450", - сказав Ігнат.

Нічна атака РФ 8 листопада

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів, що за ніч РФ випустила по Україні майже 500 дронів і ракет різних типів. За його словами, їхніми цілями були житлові будинки, енергетика, інфраструктура на Харківщині, Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині, Одещині.

У Повітряних силах уточнили, що було пряме влучання 26 ракет. За їхніми даними, загалом радіотехнічні війська виявили 503 засоби повітряного нападу: 45 ракет, з яких 32 - "балістика", та 458 БпЛА різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила/подавила 415 повітряних цілей, зокрема 406 ударних безпілотників і 9 ракет різних типів.

