Президент вкотре наголосив на необхідності санкцій, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну

Протягом ночі росіяни випустили по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів. Їхніми цілями були житлові будинки, енергетика, інфраструктура, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у Дніпрі, де росіяни влучили у житловий будинок, триває рятувальна операція.

"Станом на зараз відомо, що 11 людей поранено, серед них і діти. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним, близьким. Десятки людей вдалося врятувати", - розповів глава держави.

Відео дня

Крім того, повідомив він, одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині й Полтавщині, також РФ била по Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині, з вечора - по Одещині. Він додав, що всюди, де необхідно, працюють усі служби.

"Питання в ресурсах на вбивства, у грошах – потрібні санкції, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили, але російські удари показують, що тиск має бути сильнішим", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що обовʼязково мають бути європейське рішення щодо російських заморожених активах, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України.

"І на кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків. Досі не під санкціями атомна енергетика Росії, досі російський ВПК отримує західну мікроелектроніку, більше тиску має бути й по торгівлі нафтою та газом", - нагадав президент України.

Він додав, що Україна розраховує "на відповідні рішення Америки, Європи, країн "сімки"".

Атака по Україні 8 листопада

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі РФ завдала удару по Україні. У Дніпрі поцілила в 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновані квартири з 4-го по 6-й поверхи. Двоє людей загинули. Під ударом ворога були також Полтавщина Кіровоградщина, Харківщина, Одещина, Запоріжжя.

Крім того, росіяни атакували Київ дронами. На одній з локацій горіли 4 вантажівки, пошкоджені будівлі та авто поруч. На іншій сталося загорання уламків БпЛА. Попередньо, постраждалих немає.

У Харкові не ходить метро та перебої з водою після російської атаки. Мер Ігор Терезов повідомив, що у місті працює 101 пункт незламності.

Вас також можуть зацікавити новини: