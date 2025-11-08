Україна офіційно розпочне підготовку до локалізованого виробництва сучасних шведських винищувачів JAS 39 Gripen E/F, а перші літаки українського складання можуть з’явитися вже у 2034–2035 роках.
Як заявив міністр оборони Денис Шмигаль, початок збирання заплановано на 2033 рік, причому участь української оборонної промисловості у виробництві поступово розширюватиметься — від складання машинокомплектів до виготовлення окремих компонентів безпосередньо на території України.
Аналітики видання Defense Express зазначають, що такий підхід повторює успішну модель локалізації, яку Saab уже реалізувала в Бразилії, і яку раніше пропонували Індії.
Етапи виробництва
Підготовчі роботи, включно зі створенням нових виробничих ліній та навчанням фахівців, мають стартувати до 2030 року. Спершу збірка здійснюватиметься з машинокомплектів, а повний цикл виробництва розгорнуть пізніше.
Очікується, що перші 22–24 винищувачі Gripen E/F буде виготовлено безпосередньо Saab у Швеції, а вже решту — близько 125 літаків — збиратимуть в Україні. Якщо тверда угода з Saab буде підписана у 2026 році, то постачання перших літаків зі Швеції може розпочатися приблизно у 2035 році.
За попередніми розрахунками, повний обсяг виробництва 150 винищувачів може бути завершений у період до 2045–2050 років.
Gripen — основа українських ВПС майбутнього
Першими до України мають прибути вживані літаки Gripen C/D, які Швеція планує передати вже у 2026 році. Ці літаки мають забезпечити проміжний етап переозброєння Повітряних сил до запуску виробництва нової версії E/F.
Як зазначають експерти, саме Gripen E/F стане головним бойовим літаком українських ВПС на довгі десятиліття вперед:
"Gripen — це літак, на якому українські пілоти літатимуть ще у 2070 році і навіть пізніше", — прогнозують аналітики.
Gripen для України
Раніше стало відомо, що Україна має намір укласти велику угоду зі Швецією щодо закупівлі 100-150 новітніх літаків Gripen E. Прем’єр Швеції очікує, що таку кількість Україна повністю зможе отримати впродовж 10-15 років.
На тлі цих новин прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловлював переконання, що не раніше, ніж через три роки, Україна отримає першу партію літаків Gripen. Він додав, що одною партією усі 150 літаків не вдасться поставити.