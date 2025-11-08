Україна і Швеція підписали меморандум про спільне виробництво 150 винищувачів Gripen E/F: перший літак українського складання очікується у 2034–2035 роках.

Україна офіційно розпочне підготовку до локалізованого виробництва сучасних шведських винищувачів JAS 39 Gripen E/F, а перші літаки українського складання можуть з’явитися вже у 2034–2035 роках.

Як заявив міністр оборони Денис Шмигаль, початок збирання заплановано на 2033 рік, причому участь української оборонної промисловості у виробництві поступово розширюватиметься — від складання машинокомплектів до виготовлення окремих компонентів безпосередньо на території України.

Аналітики видання Defense Express зазначають, що такий підхід повторює успішну модель локалізації, яку Saab уже реалізувала в Бразилії, і яку раніше пропонували Індії.

Відео дня

Етапи виробництва

Підготовчі роботи, включно зі створенням нових виробничих ліній та навчанням фахівців, мають стартувати до 2030 року. Спершу збірка здійснюватиметься з машинокомплектів, а повний цикл виробництва розгорнуть пізніше.

Очікується, що перші 22–24 винищувачі Gripen E/F буде виготовлено безпосередньо Saab у Швеції, а вже решту — близько 125 літаків — збиратимуть в Україні. Якщо тверда угода з Saab буде підписана у 2026 році, то постачання перших літаків зі Швеції може розпочатися приблизно у 2035 році.

За попередніми розрахунками, повний обсяг виробництва 150 винищувачів може бути завершений у період до 2045–2050 років.

Gripen — основа українських ВПС майбутнього

Першими до України мають прибути вживані літаки Gripen C/D, які Швеція планує передати вже у 2026 році. Ці літаки мають забезпечити проміжний етап переозброєння Повітряних сил до запуску виробництва нової версії E/F.

Як зазначають експерти, саме Gripen E/F стане головним бойовим літаком українських ВПС на довгі десятиліття вперед:

"Gripen — це літак, на якому українські пілоти літатимуть ще у 2070 році і навіть пізніше", — прогнозують аналітики.

Gripen для України

Раніше стало відомо, що Україна має намір укласти велику угоду зі Швецією щодо закупівлі 100-150 новітніх літаків Gripen E. Прем’єр Швеції очікує, що таку кількість Україна повністю зможе отримати впродовж 10-15 років.

На тлі цих новин прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловлював переконання, що не раніше, ніж через три роки, Україна отримає першу партію літаків Gripen. Він додав, що одною партією усі 150 літаків не вдасться поставити.

Вас також можуть зацікавити новини: