Наразі відомо про загиблих у Дніпрі та Запорізькій області.

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпро одна людина загинула, 10 постраждали, серед них - двоє дітей.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Там деталізували, що вночі російський ударний дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок, що презвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. На місці прильоту виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них - 5 дітей. А також у квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки", - зазначили рятувальники.

За медичною допомогою звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано 6 постраждалих, серед яких - одна дитина.

Крім того, окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. "На щастя, загиблих та постраждалих немає", -йдеться у повідомленні ДСНС.

А в Харківській області внаслідок удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді поранення дістали 8 людей. У селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Усі постраждалі госпіталізовані.

Також, як додали у Запорізькій обласній військовій адміністрації, троє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький, Василівський та Пологівський райони.

Уночі під ударом ворога також перебувала Полтавська область. Внаслідок ударів знеструмлене ціле місто Горішні Плавні. Місцева влада запровдила режим надзвичайної ситуації.