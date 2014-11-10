Адвокатам Пшонки відмовили у наданні інформації щодо розслідування

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури України.

Так, у серпні-вересні цього року адвокати екс-генпрокурора, посилаючись на укладення договору із ним про надання правової допомоги, звернулись до Генеральної прокуратури України із запитами про надання відомостей щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Читайте такожЩодо екс-генпрокурора Пшонки відкрито ще 2 кримінальні справиЗазначається, що керуючись вимогами кримінального процесуального закону, та, зважаючи на те, що у кримінальних провадженнях зазначені адвокати не є стороною або учасниками, Генеральною прокуратурою України їм було повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації.