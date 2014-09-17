Прокуратура розслідує залучення "Беркута" до охорони будинку Пшонки
13:47, 17 вересня 2014Політика
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Прокуратура Київської області почала розслідування за фактом залучення співробітників підрозділу особливого призначення МВС "Беркут" до охорони приватного будинку колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки.
Пшонка залучав "Беркут" до охорони свого будинку / фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства. "Зокрема, перевіркою встановлено, що посадові особи міліції Київської області з листопада 2011 року по лютий 2014 року безпідставно залучали працівників підрозділу особливого призначення "Беркут" до здійснення охорони громадського порядку на території, прилеглій до приватного будинку колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки",- йдеться в повідомленні.
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Розслідування розпочато за ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень"). Триває досудове слідство.
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