Прокуратура розслідує залучення "Беркута" до охорони будинку Пшонки

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства. "Зокрема, перевіркою встановлено, що посадові особи міліції Київської області з листопада 2011 року по лютий 2014 року безпідставно залучали працівників підрозділу особливого призначення "Беркут" до здійснення охорони громадського порядку на території, прилеглій до приватного будинку колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки",- йдеться в повідомленні.

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Розслідування розпочато за ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень"). Триває досудове слідство.