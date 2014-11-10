У «Народному фронті» заявили, що дискусії навколо угоди про коаліцію завершаться тільки в п'ятницю

Таке припущення висловив кандидат у народні депутати від партії «Народний фронт» В'ячеслав Кириленко, повідомляє прес-служба «Народного фронту».

«Я наголошую на слові «проект», оскільки потім необхідно буде провести політичне обговорення документу на рівні партій, які пройшли до Верховної Ради», - зазначив Кириленко.

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На його думку, перше пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання може відбутися вже 2 грудня.

Як відомо, у переговорах про створення парламентської коаліції у Верховній Раді VIII скликання беруть участь представники п’яти політичних сил: «Народного фронту», «Блоку Петра Порошенка», «Самопомочі», Радикальної партії Олега Ляшка та ВО «Батьківщина».